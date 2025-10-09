الكاندي من الحلوى الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الصغار، ولكنها تضعف المناعة لذا تمنع بعض الأمهات والبعض الآخر تبحث عن بدائل طبيعية لها.

وهناك بدائل طبيعية للكاندي ذات مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، لذا تحرص بعض الأمهات على تحضيرها فى المنزل حفاظا على صحة الصغار.

كاندي البنجر والبرتقال لتقوية المناعة

وتقدم الدكتورة أية عزت أخصائية التغذية العلاجية، كاندي البنجر والبرتقال لتقوية المناعة.

المكونات:-

ثمرة بنجر متوسطة الحجم

كوب عصير برتقال طبيعي طازج

2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة عصير ليمون لزيادة مضادات الأكسدة

رشة صغيرة من القرفة أو الزنجبيل المطحون

2 ملعقة جيلاتين بودر

طريقة عمل كاندي البنجر والبرتقال لتقوية المناعة:-

اغسلي البنجر جيدا وقطعيه إلى مكعبات صغيرة.

ضعيه في قدر على النار مع كمية قليلة من الماء واتركيه حتى يسلق تماما حوالي 20 دقيقة.

بعد النضج، صفي البنجر واتركيه ليبرد قليل.

ضعي قطع البنجر المسلوقة في الخلاط الكهربائي.

أضيفي كوب عصير البرتقال الطازج وعصير الليمون وملعقة أو ملعقتين من العسل.

يمكنك إضافة رشة من القرفة أو الزنجبيل لتعزيز الطعم والفائدة.

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام ناعم وسميك يشبه الشراب الثقيل.

صبي الخليط في قدر غير لاصق على نار هادئة.

اخلطي الجيلاتين البودر فى القليل من الماء حتى يذوب.

ثم أضيفه إلى خليط البنجر وارفع. الخليط على النار الهادئة حتى يغلى مع التقليل.

ثم نرفعه من على النار ونصب الخليط فى قوالب سيليكون ونتركها تبرد.

ثم نحفظ للكاندي فى برطمانات زجاجية معقمة ونظيفة.

يتم إعطاء الصغار منها يوميا على الريق أو فى منتصف اليوم.

فوائد كاندي البنجر والبرتقال لتقوية المناعة

يعزز مقاومة الجسم للفيروسات والعدوى.

يقلل من الشعور بالإرهاق بفضل محتواه من الحديد والفولات.

ينشط الدورة الدموية ويحسن من صحة القلب.

يساعد على نضارة البشرة ومكافحة التجاعيد.

مناسب لفترات تغير الفصول أو بعد الشفاء من الأمراض لتقوية الجسم.

يعتبر البنجر والبرتقال من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تدعم الجهاز المناعي وتحافظ على صحة الجسم.

فوائد البنجر

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقوي المناعة ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

غني بـ الحديد والفولات مما يساعد في الوقاية من فقر الدم وزيادة النشاط.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البيتالين، التي تحمي الجسم من الالتهابات وتعزز صحة القلب.

يحسن تدفق الدم وينشط خلايا الجسم بفضل محتواه من النترات الطبيعية.

فوائد البرتقال

من أغنى المصادر الطبيعية بـ فيتامين C الضروري لتقوية جهاز المناعة ومكافحة نزلات البرد.

يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تقي الجسم من الالتهابات وتحسن امتصاص الحديد من البنجر.

يمد الجسم بالطاقة ويحافظ على نضارة البشرة بفضل مضادات الأكسدة.

فوائد العسل الطبيعي

يستخدم كمحلي طبيعي بديل للسكر، وله خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

يعزز المناعة ويساعد في تهدئة الحلق والسعال.

