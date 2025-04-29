الثلاثاء 29 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد البنجر الأحمر، كنز من الفيتامينات لصحة المعدة وجمال بشرتك وشعرك

فوائد البنجر للصحة
فوائد البنجر للصحة

 

فوائد البنجر الأحمر، يُعد البنجر الأحمر، أو الشمندر، من الخضروات الجذرية التي تحظى بقيمة غذائية عالية، وفوائده الصحية عديدة، وقد استخدم البنجر منذ العصور القديمة في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض.
 

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أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البنجر الأحمر يمثل خيارًا غذائيًا مثاليًا لأولئك الباحثين عن تحسين صحتهم العامة من خلال الغذاء. فهو خضار متعدد الفوائد، يدعم مختلف أجهزة الجسم، ويُعد الأفضل في مواجهة الكثير من الأمراض المزمنة. 


القيمة الغذائية للبنجر الأحمر

وأضافت الدكتورة مروة، أن البنجر الأحمر يتميز بغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة حيويًا. 


ومن أبرز العناصر التي يحتوي عليها: فيتامين c، وفيتامين b9 (حمض الفوليك)، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والألياف، ومضادات الأكسدة مثل البيتالين. 
كما يحتوي البنجر على نسبة عالية من الماء، مما يجعله من الخضروات المرطبة والمساعدة على تحسين وظائف الجسم المختلفة.


أهم فوائد البنجر الأحمر الصحية

 

البنجر وفوائده
البنجر وفوائده

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد البنجر الأحمر للصحة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية
يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات الطبيعية، والتي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. هذه العملية تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. أظهرت الدراسات أن تناول عصير البنجر بشكل منتظم يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي خلال ساعات قليلة.

 

تعزيز الأداء الرياضي
يعتبر البنجر من الأغذية التي تساعد على تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل. فبفضل النترات التي يحتوي عليها، يتمكن الجسم من استخدام الأكسجين بشكل أكثر كفاءة، مما يؤخر الشعور بالتعب أثناء التمارين. لذلك يُنصح الرياضيون بتناول عصير البنجر قبل التمارين لتحسين الأداء البدني.

 

دعم وظائف الكبد وإزالة السموم
يحتوي البنجر على مركبات تُعرف باسم البيتالين، والتي تدعم عمليات إزالة السموم في الكبد وتحفز إنتاج الإنزيمات التي تساعد على التخلص من المواد الضارة. كما يُعد البنجر مصدرًا جيدًا للألياف التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد الكبد على أداء وظيفته بكفاءة.

 

الوقاية من فقر الدم
البنجر غني بالحديد، وهو عنصر أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء. وعلى الرغم من أن نسبة امتصاص الحديد النباتي أقل من الحيواني، فإن وجود فيتامين c في البنجر يساعد على تحسين امتصاص الحديد، مما يجعله غذاءً مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو عرضة للإصابة به.

 

تعزيز صحة الدماغ
مع التقدم في العمر، يقل تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الخرف. تساعد النترات الموجودة في البنجر على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وخاصة إلى الفص الجبهي، وهو الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات والتفكير والذاكرة. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول البنجر بانتظام قد يساهم في تحسين الوظائف المعرفية والوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

 

مضاد طبيعي للالتهابات
يتميز البنجر باحتوائه على مركبات مضادة للالتهاب مثل البيتالين، والتي تلعب دورًا في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم. وقد أثبتت الدراسات أن تناول البنجر قد يساعد على خفض مستويات بعض العلامات الالتهابية مثل البروتين المتفاعل-c (crp)، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

 

دعم صحة الجهاز الهضمي
يحتوي البنجر على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تحسن من عملية الهضم وتمنع الإمساك. كما تدعم الألياف نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقوي جهاز المناعة.

 

مفيد لصحة البشرة والشعر
بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، يساعد البنجر على محاربة الجذور الحرة التي تسرّع من شيخوخة البشرة. كما أن احتواءه على فيتامين c يعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد ونضارته. أما الحديد والفولات، فيساعدان على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

البنجر للبشرة
البنجر للبشرة

طرق تناول البنجر الأحمر

 

يمكن تناول البنجر بأكثر من طريقة؛ طازجًا في السلطات، أو مطهوًا، أو عصيرًا. كما يُستخدم في صناعة المخللات والمشروبات الصحية. للحصول على أقصى فائدة، يُفضل تناول البنجر دون طهي مفرط، حتى لا يفقد جزءًا من قيمته الغذائية.

 

الآثار الجانبية والتحذيرات

رغم فوائده العديدة، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو حصوات أكسالات الكالسيوم، لأن البنجر يحتوي على نسبة مرتفعة من الأوكسالات التي قد تزيد من تكوّن الحصوات. كما أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تغيّر لون البول أو البراز إلى الأحمر، وهي حالة غير ضارة تُعرف باسم "البيلة الشمندرية".

 

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