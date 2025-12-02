أخبار مصر: إعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية، هل خذل الأهلي رمضان صبحي، صرخة روسية بشأن الآثار المصرية المسروقة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

"الهيئة الوطنية" تعلن اليوم نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

العينة لبول غير بشري، محامي رمضان صبحي يكشف مفاجآت جديدة في قضية المنشطات

كشف هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز في قضية المنشطات، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بملف القضية ومسار الطعون القانونية، مؤكدًا أن فريق الدفاع يسعى لإثبات وجود خلل إجرائي واضح في عملية سحب العينات وتعامل الجهات المختصة معها.

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: لن نسمح بالحرب في فنزويلا دون موافقة الكونجرس

هدّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بطرح قرار لمنع أي تحرّك لنشر قوات أمريكية في فنزويلا، في ظل تصاعد التوتّر بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والرئيس نيكولاس مادورو.

حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العرب لحظة تاريخية غير مسبوقة في عالم كرة القدم بعدما أصبح السوري خالد كردغلي أول لاعب في التاريخ يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين داخل أرض الملعب.

اعمل حسابك لو مسافر الصعيد، تشغيل وإيقاف بعض القطارات اليوم على خط "القاهرة- أسوان"

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إجراء بعض التعديلات على عدد من الخطوط والرحلات وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

طالب ميخائيل بيوتروفسكي، المدير العام لمتحف الإرميتاج الحكومي الروسي في بطرسبورج، المتاحف حول العالم توخي الحذر الشديد بشأن مصر، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر والكويت وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس العرب للمنتخبات والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكأس إيطاليا.

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

اشتكى عدد كبير من سكان شارع المحطة ومتفرعاته بمحافظة الجيزة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر منذ الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء.

مشهد مرعب لانشقاق الأرض، هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس

شهدت منطقة القاهرة الجديدة هبوطًا أرضيًّا مفاجئًا أثار ذعر السكان والمارة خاصة بعد عمق الفتحة التي أحدثها الهبوط.

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

عمر كمال: والله العظيم نفسي أتجوز وبدور على ست بيت تكون نغشة وتدلعني (فيديو)

قال المطرب الشعبي عمر كمال، إنه يتمنى النجاح في مسيرته، مؤكدًا أنه يتمنى أن يتزوج لأن الزواج أحد أسباب النجاح.

محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة

أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز في قضية المنشطات، أن هناك تعاطفًا كبيرًا من مختلف فئات الجماهير المصرية مع اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يستحق أن تُختتم مسيرته الكروية بسبب اتهام لا أساس له من الصحة.

لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشكيل مكتب سياسي جديد للحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، والذي سيكون مسؤولًا عن قيادة العمل السياسي والتنظيمي للثورة البوليفارية.

عاصفة قادمة، ماذا سيحدث لأحزاب الموالاة بعد بطلان أغلب الدوائر وخسارة المقاعد أمام المستقلين

تواجه أحزاب الموالاة مأزق شديد عقب ما شهدته انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بطلان 19 دائرة انتخابية، فضلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء النتيجة في 30 دائرة أخرى.

لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه

تواصل رجال البحث الجنائي بالقاهرة جهودهم في كشف هوية المتهم الرئيسي، في قضية أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام والذي كان يرتدي لحظة التعدي على الأطفال، قناع أسود وفق أقوال الضحايا من الأطفال، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد هوية المتهم المجهول وضبطته.

المحكمة الجنائية الدولية تعلن إغلاق مكتبها في كاراكاس

أعلن نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مامي ماندياي نيانج، إغلاق مكتب المحكمة في كاراكاس بسبب ما وصفه بعدم إحراز تقدم ملموس في تعاون حكومة نيكولاس مادورو.

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

حكمت محكمة الثورة في طهران غيابيًا، على المخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى منعه من السفر لمدة عامين حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

"ذبحوها" فجأة وتركوها مكسورة الجناح، غضب عارم من هدم "الحمامة" رمز السلام بأسيوط

بجرة قلم أقدم مسؤولو محافظة أسيوط على هدم تمثال ومجسم الحمامة المقام بأشهر ميادين أسيوط، والذي يرمز إلى السلام، واستغرق تنفيذه 3 أشهر من خام البوليستر وتصنيعه ونحته على أجزاء بأكثر من نصف طن من الخرسانة.

الثانية في أقل من 10 ساعات، إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في قضاء رام الله

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في عطيرت في قضاء رام الله.

منتخب مصر يواجه الكويت اليوم في ضربة البداية ببطولة كأس العرب

يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب الكويت، في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم والتي تنخفض انخفاضًا ملحوظًا يسود طقس معتدل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.