الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يواجه الكويت اليوم في ضربة البداية ببطولة كأس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب الكويت، في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

 

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر  

يسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق الفوز على منتخب الكويت وحصد الثلاث نقاط، لحسم صدارة المجموعة مبكرا وتعزيز حظوظه في المنافسة علي اللقب العربي، الي جانب توجيه رسالة للمنافسين بأن الفراعنة جاءوا الي الدوحة للمنافسة علي اللقب 

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت قطر 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب 2025 بقطر منتخب الكويت حلمي طولان موعد مباراة مصر والكويت الأردن الإمارات مصر ضد الكويت

مواد متعلقة

إقبال كبير على تذاكر مباراة منتخبي مصر والكويت في كأس العرب

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر ليلة مباراة الكويت: ننتظر وجودكم في النهائي

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت (صور)

الأكثر قراءة

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

عمر كمال: والله العظيم نفسي أتجوز وبدور على ست بيت تكون نغشة وتدلعني (فيديو)

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه

تعرف على الدوائر الملغاة بحكم القضاء في المرحلة الأولى ومواعيد إجراء الانتخابات بها

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads