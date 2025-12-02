الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

الأمير عبد الله بن
الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، فيتو
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.


وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أعلن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم  الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي السعودي لأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الديوان الملكي جامع الإمام تركي بن عبدالل مدينة الرياض

