الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.



وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أعلن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

