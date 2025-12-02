عاصفة قادمة، ماذا سيحدث لأحزاب الموالاة بعد بطلان أغلب الدوائر وخسارة المقاعد أمام المستقلين

18 حجم الخط

تواجه أحزاب الموالاة مأزق شديد عقب ما شهدته انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بطلان 19 دائرة انتخابية، فضلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء النتيجة في 30 دائرة أخرى.

أزمة أحزاب الموالاة بسبب انتخابات مجلس النواب

كما كشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظات المرحلة الثانية، عن خسارة أحزاب التحالف عددا من المقاعد في البرلمان المقبل.

تسببت هذا المشهد في ارتباك شديد داخل أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، وهي الأحزاب الأربعة حسب الترتيب الحاصلة على النسبة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الأكثر في نسبة الترشح على المقاعد الفردية.

موقف أحزاب الموالاة من إلغاء عدد من الدوائر الانتخابية

وعلى الرغم من أن الأحزاب الأربعة سارعت في إصدار بيانات إشادة بما دعا إليه الرئيس السيسي، بفحص كافة الطعون على انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى، إلا انها التزمت الصمت عقب إلغاء الدوائر ال19، وكذلك عقب حكم الإدارية العليا.

وشهدت القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي تتصدره الأحزاب الأربعة اجتماعا قبيل انطلاق التصويت في المرحلة الثانية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الانتخابية، إلا أن مشاهد سلبية كثيرة شهدتها محافظات المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي يشير إلى توقعات بإلغاء بعض النتائج، فضلا عن خسارة الكبار عدد كبير من المقاعد.

ارتباك في حزب مستقبل وطن

ويلتزم حزب مستقبل وطن، الصمت عقب تعرضه لهجوم عنيف الفترة الأخيرة على خلفية ما ينسب إليه من التسبب في ارتباك المشهد السياسي.

ويترقب مستقبل وطن، وفقا لمصادر تغييرات جذرية في القيادات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن هناك حالة غضب شديد بسبب تشكيل القائمة واستبعاد عدد كبير من قياداته وكوادره من الترشح في انتخابات مجلس النواب حتى على المقاعد الفردية.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن الحزب رفع يده ولن يتدخل لصالح أي مرشح، سواء في جولة الإعادة أو الدوائر الملغاة ليتولى كل مرشح مسؤولية نفسه “اللي ينجح بدراعه”.

ويسعى مستقبل وطن لاستنهاض كافة مرشحيه من أجل تكثيف جهودهم لتعويض خسائر المرحلة الثانية من أجل الحفاظ على موقعه كمتصدر لعدد المقاعد في انتخابات مجلس النواب.

غضب في حماة الوطن

بينما تسيطر حالة من الغضب داخل حزب حماة الوطن، بسبب الإخفاق الكبير في نتائج الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، حيث بلغ عدد المقاعد التي خسرها الحزب نحو 10 مقاعد وفقا للحصر العددي.

ومما يزيد المشكلات داخل الحزب وهو عدم القدرة على حسم عدد من المقاعد في الجولة الأولى.

وعلى الرغم من حصول الحزب على المرتبة الثانية في عدد الترشيحات وكذلك عدد المقاعد المتوقعة إلا أن ما حدث سبب صدمة كبيرة بين القيادات، لاسيما في اختيار المرشحين.



ويكثف حماة الوطن، الجهود من أجل الحصول على نسبة كبيرة في جولة الإعادة، أو في الدوائر التي تم إعلان بطلانها.

قلق داخل أروقة حزب الجبهة الوطنية

وتسيطر حالة من القلق داخل أروقة حزب الجبهة الوطنية، بسبب ما تشهده انتخابات مجلس النواب من مفاجآت لم تكن متوقعة.

يأتى ذلك في ظل الخسائر التي قضت علي طموحات الحزب في الحصول علي عدد كبير من مقاعد البرلمان، حيث خسر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية نحو خمس مقاعد كان يستهدفها من بينها مقعد أمين الحزب بمحافظة الدقهلية النائب وليد فرعون الذى خسر الانتخابات في داىرة دكرنس وشربين وبنى عبيد

تلك المشاهد أثارت القلق والتوتر داخل الحزب، لاسيما في ظل أحكام محكمة القضاء الإداري التى قررت إلغاء انتخابات 30 دائرة في المرحلة الأولى كان لحزب الجبهة إعادة بها، وكذلك في ظل الطعون المحالة إلي محكمة النقض بشأن مرشحيه الفائزين.

تراجع ترتيب الشعب الجمهوري

أما حزب الشعب الجمهوري، تراجع ترتيبه من المركز الثاني في مجلس النواب الحالي إلى المركز الرابع سواء في مجلس الشيوخ المنتخب مؤخرًا، أو مجلس النواب الجديد الذي تجري انتخاباته حاليا.

ويكتفي حزب الشعب الجمهوري بوجود أغلب قياداته سواء في مجلس الشيوخ أو ترشحهم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهو ما يضمن لهم النجاح.

ولا يشهد حزب الشعب الجمهوري أية تحركات لاسيما وأنه الأقل ضررا مقارنة بعدد مرشحيه على المقاعد الفردية.

فشل الأحزاب في حسم عدد كبير من المقاعد الفردية بالجولة الأولى

ولم يتم حسم المقاعد الفردية في الجولة الأولى، إلا بعدد محدود يتصدرها مستقبل وطن بواقع 22 مقعدا، و6 مقاعد للمستقلين، و5 مقاعد لصالح حزب حماة الوطن، ومثلهم لحزب الجبهة الوطنية.

خسارة الأحزاب الكبيرة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية

وتصدر حزب حماة الوطن، أبرز الأحزاب التي خسرت عدد من المقاعد الفردية بنحو 10 مقاعد في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يليها حزب مستقبل وطن بواقع 6 مقاعد، ثم الجبهة الوطنية بواقع 5 مقاعد.

أحزاب التحالف لم تنجح في حسم أكبر عدد من المقاعد الفردية

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى أن أحزاب التحالف، تتجه لحسم أغلب المقاعد أو على الأقل الدخول في جولة الإعادة.

المستقلون يتصدرون في نتائج الحصر العددي لانتخابات المرحلة الثانية

وجاءت خسارة الأحزاب الكبيرة في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، لصالح عدد من المرشحين المستقلين، لاسيما عقب ما شهدته المرحلة الأولى من بطلان عدد من الدوائر الانتخابية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظات المرحلة الثانية عن حسم القائمة الوطنية من أجل مصر نتائج الانتخابات في قطاع القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محافظات: القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ، بواقع 102 مقعد موزعة على المحافظات الستة.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية- دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبعة.

تفاصيل انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية

وأجريت انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وشهدت عمليات التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والاثنان تتبعان القائمة الوطنية من أجل مصر.

