حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العرب لحظة تاريخية غير مسبوقة في عالم كرة القدم بعدما أصبح السوري خالد كردغلي أول لاعب في التاريخ يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين داخل أرض الملعب.



حقق المنتخب السوري فوزًا مهمًّا على تونس بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين.



وسجل عمر خربين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

لكن اللحظة الأكثر جدلًا جاءت في الدقيقة 82، عندما سقط خالد كردغلي طالبًا تدخل الجهاز الطبي.

وبعد تقييم الحالة، رأى الحكم الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون أن اللاعب لم يتعرض لإصابة حقيقية، معتبرًا الأمر محاولة لإضاعة الوقت.

تاريخي: السوري خالد كردغلي أول لاعب يستبعد لدقيقتين لعلاجه على أرضية الملعب حسب القانون الجديد

القانون الجديد

وعليه، طبق الحكم القانون الجديد بحذافيره، ليغادر كردغلي الملعب لمدة دقيقتين كعقوبة رسمية.



ورغم ذلك، رصد اللاعب وهو يعود إلى أرض الملعب قبل انتهاء مدة الإيقاف كاملة.

المدافع السوري البالغ من العمر 28 عاما، بدأ مسيرته في نادي تشرين وقاده للتتويج بالدوري السوري، قبل تجارب احترافية في العراق والأردن، ثم العودة هذا العام إلى سوريا عبر نادي حمص الفداء.

لماذا ظهرت عقوبة الدقيقتين الآن؟

أكد رئيس لجنة الحكام في الفيفا بييرلويجي كولينا أن قانون الإيقاف المؤقت يأتي لردع اللاعبين عن "ادعاء السقوط" أو طلب العلاج بهدف تعطيل اللعب.

آلية القانون الجديد:

إذا طُلب تدخل الطاقم الطبي وتبين عدم وجود إصابة حقيقية، يستبعد اللاعب دقيقتين خارج الملعب، ويُستكمل اللعب بشكل طبيعي، وفريق اللاعب المتضرر يستمر بـ10 لاعبين خلال المدة.

حالات الاستثناء:

1. إذا كان اللاعب المتسبب في الإصابة قد نال بطاقة صفراء أو حمراء.

2. إذا كان اللاعب المصاب هو حارس المرمى.

وأشار كولينا إلى أن إطلاق هذا القانون جاء بإصرار رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، على أن تكون بطولة كأس العرب 2025 محطة الانطلاق الرسمية له.

يذكر أن بطولة كأس العرب تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا عربيا:

المجموعة الأولى: قطر – فلسطين – سوريا – تونس

المجموعة الثانية: السعودية – المغرب – عمان – جزر القمر

المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الإمارات – الكويت

المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – البحرين – السودان

ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة السابقة (قطر 2021).

