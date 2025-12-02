زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: لن نسمح بالحرب في فنزويلا دون موافقة الكونجرس

18 حجم الخط

هدّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بطرح قرار لمنع أي تحرّك لنشر قوات أمريكية في فنزويلا، في ظل تصاعد التوتّر بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والرئيس نيكولاس مادورو.

وقال شومر في منشورات على منصة "إكس" إن "الأمريكيين لا يريدون حربًا أبدية أخرى، وترامب لا يملك السلطة لإرسال قواتنا إلى الحرب دون موافقة الكونجرس".

وأضاف أن الديمقراطيين سيتقدّمون "على الفور" بقرار يستند إلى قانون سلطات الحرب لمنع نشر القوات الأمريكية في فنزويلا إذا واصل ترامب خطواته التصعيدية.

وشدّد شومر على أن "سلطة إعلان الحرب تقع حصريا في يد الكونجرس — وليس لدى دونالد ترامب"، مؤكدًا أن أي محاولة لتجاوز السلطة الدستورية للكونجرس "ستواجه بردّ مباشر".

وشنّ شومر هجوما على وزير الدفاع بيت هيجسيث، قائلًا: "لم أر شخصًا بهذا الشكل غير الجدي، وطفوليا، وواضحا عليه عدم الأمان يخدم كوزير للدفاع مثل بيت هيجسيث".

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام بحسب أربعة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".

كما جاءت تصريحات شومر بعدما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن هيجسيث أصدر توجيهًا للقوات الأمريكية بعدم ترك أي ناجين على متن أوّل قارب يُشتبه بتهريب المخدرات استهدفته القوات الأمريكية في الكاريبي.

وأكد أن وزارة الدفاع تمتلك تسجيلات كاملة للضربة وتفاصيل ما جرى خلالها، مطالبا بالكشف فورًا عن هذه التسجيلات.

