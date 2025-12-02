الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر والكويت وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة كأس العرب للمنتخبات والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكأس إيطاليا.

 

كأس العرب 

المغرب مع جزر القمر 2 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

مصر مع الكويت 4.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

السعودية مع عمان 7 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

فولهام مع مانشستر سيتي 9.30 مساء - بي إن سبورت 2 

بورنموث مع إيفرتون 9.30 مساء - بي إن سبورت 3 

نيوكاسل مع توتنهام 10.15 مساء - بي إن سبورت 4 

 

الدوري الإسباني 

برشلونة مع أتلتيكو مدريد 10 مساء - بي إن سبورت 1 

 

كأس إيطاليا 

يوفنتوس مع أودينيزي 10 مساء - starz play App 

