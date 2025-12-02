لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه

18 حجم الخط

تواصل رجال البحث الجنائي بالقاهرة جهودهم في كشف هوية المتهم الرئيسي، في قضية أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام والذي كان يرتدي لحظة التعدي على الأطفال، قناع أسود وفق أقوال الضحايا من الأطفال، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد هوية المتهم المجهول وضبطته.

وكان المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، كشف أن التحريات مازالت تجرى في كشف هوية متهم رئيسي مجهول أشار إليه الأطفال الضحايا في أقوالهم أنه كان يرتدي قناعًا أسود.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية بعد ضم المتهمين الثلاثة، مشيرًا إلى أنه قد يتم ضم متهمين آخرين حتى الوصول إلى المتهم صاحب الماسك الأسود الذي تحدث عنه الأطفال الضحايا.



وقال عز الدين في تصريحات صحفية، إن المتهمين الجدد الذين كانت أعلنت عنهم النيابة العامة هم سائقان وعامل يعملون بمدرسة سيدز الدولية، وقد عُثر على خلاياهم البشرية على ملابس المجني عليهم.

المتهمون استدرجوا المجني عليهم بزعم اللهو

وكان استمع فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم –بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

وقد خلصت النيابة إلى تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض، بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة بعيدا عن كاميرات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما يبث الرعب في أنفسهم ويحول دون إبلاغ ذويهم عن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.