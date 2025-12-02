الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه

فريق بحث لكشف هوية
فريق بحث لكشف هوية المتهم الرئيسي في مدرسة سيدز
تواصل رجال البحث الجنائي بالقاهرة جهودهم في كشف هوية المتهم الرئيسي، في قضية أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام والذي كان  يرتدي لحظة التعدي على الأطفال، قناع أسود وفق أقوال الضحايا من الأطفال، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد هوية المتهم المجهول وضبطته.

 

وكان المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، كشف أن التحريات مازالت تجرى  في كشف هوية متهم رئيسي مجهول أشار إليه الأطفال الضحايا في أقوالهم أنه كان يرتدي قناعًا أسود.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية بعد ضم المتهمين الثلاثة، مشيرًا إلى أنه قد يتم ضم متهمين آخرين حتى الوصول إلى المتهم صاحب الماسك الأسود الذي تحدث عنه الأطفال الضحايا.


وقال عز الدين في تصريحات صحفية، إن المتهمين الجدد الذين كانت أعلنت عنهم النيابة العامة هم سائقان وعامل يعملون بمدرسة سيدز الدولية، وقد عُثر على خلاياهم البشرية على ملابس المجني عليهم.

 

المتهمون استدرجوا المجني عليهم بزعم اللهو

وكان استمع فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم –بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات. 

وقد خلصت النيابة إلى  تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض، بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة بعيدا عن كاميرات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما يبث الرعب في أنفسهم ويحول  دون إبلاغ ذويهم عن الواقعة.

تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض أطفال مدرسة سيدز

أخبار مصر: تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات، انطلاق معرض الصناعات الدفاعية إيديكس، مطالب بإلغاء رخصة مدرسة سيدز، افتتاح كأس العرب 2025

