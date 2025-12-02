الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الثانية في أقل من 10 ساعات، إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في قضاء رام الله

موقع الحادث
موقع الحادث
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في عطيرت في قضاء رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن القوات الإسرائيلية استنفرت على الطريق الواصل بين قريتي عطارة وأم صفا غرب رام الله بعد عملية الطعن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قبل قليل، وبعد ورود بلاغ عن مشتبه به قرب مستوطنة عطيرت التابعة للواء بنيامين، هرعت قوات  الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث.

وخلال فحص المشتبه به، بدأ بطعن القوة، التي ردت بإطلاق النار عليه وأردته قتيلا.ويجري التحقيق في تفاصيل إضافية. وقد هرعت قوات إضافية إلى المنطقة".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن المصابين يبلغان من العمر حوالي 20 عاما وأن إصابتهم طفيفة.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في الضفة الغربية  في أقل من عشر ساعات، حيث أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل منفذ عملية الدهس في الخليل، مساء أمس الإثنين، برصاص قوات الأمن، بعد عملية بحث استمرت طيلة الليل.

