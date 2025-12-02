مشهد مرعب لانشقاق الأرض، هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس

18 حجم الخط

شهدت منطقة القاهرة الجديدة هبوطًا أرضيًّا مفاجئًا أثار ذعر السكان والمارة خاصة بعد عمق الفتحة التي أحدثها الهبوط.

ووقع الهبوط الأرضي المفاجئ بحي النرجس 5 في التجمع الخامس، ما عطل حركة المرور في المنطقة، وفق الجروب الرسمي لسكان النرجس الجديدة التجمع الخامس.

ومن جانبه أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه منطقة رقم 5 ومنطقة رقم 7 بحي النرجس فيلات، وذلك نظرًا لأعمال طارئة بالمنطقة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والمعالجة.

ودفعت شركة المياه بسيارات مياه إلى المنطقة لتوفيرها للمواطنين خلال عمليات مواجهة آثار الهبوط ومعالجة تسريب المياه وإزالة آثار الحادث.

