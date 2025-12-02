الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

18 حجم الخط

حكمت محكمة الثورة في طهران غيابيًا، على المخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى منعه من السفر لمدة عامين حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم جعفر بقيامه بأنشطة دعائية ضد الدولة، بسبب فيلمه الأخير الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي. ومرشح دولة فرنسا في الأوسكار القادم“كان مجرد حادث ـ IT WAS JUST AN ACCIDENT”.

الفيلم الإيراني IT WAS JUST AN ACCIDENT يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

فاز الفيلم الإيراني “كان مجرد حادث ـ IT WAS JUST AN ACCIDENT”، بجائزة السعفة الذهبية للدورة ٧٨، من مهرجان كان، والتي تعد أهم جائزة في المهرجان.

فيلم IT WAS JUST AN ACCIDENT، من إخراج المخرج الإيراني جعفر بناهي.

المخرج جعفر بناهي سينمائي

ويعد "بناهي" البالغ من العمر ٦٥ عامًا أحد شهر صناع السينما في إيران ونال العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات السينما، وأحد أشهر أفلامه المترجمة إلى العربية "تاكسي طهران".

