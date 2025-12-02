الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

جعفر بناهي، فيتو
جعفر بناهي، فيتو
18 حجم الخط

حكمت محكمة الثورة في طهران غيابيًا، على المخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى منعه من السفر لمدة عامين حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم جعفر بقيامه بأنشطة دعائية ضد الدولة، بسبب فيلمه الأخير الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي. ومرشح دولة فرنسا في الأوسكار القادم“كان مجرد حادث ـ IT WAS JUST AN ACCIDENT”.

الفيلم الإيراني IT WAS JUST AN ACCIDENT يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

فاز الفيلم الإيراني “كان مجرد حادث ـ IT WAS JUST AN ACCIDENT”، بجائزة السعفة الذهبية للدورة ٧٨، من مهرجان كان، والتي تعد أهم جائزة في المهرجان.

فيلم  IT WAS JUST AN ACCIDENT، من إخراج المخرج الإيراني جعفر بناهي.

 

المخرج جعفر بناهي سينمائي 

ويعد "بناهي" البالغ من العمر ٦٥ عامًا أحد شهر صناع السينما في إيران ونال العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات السينما، وأحد أشهر أفلامه المترجمة إلى العربية "تاكسي طهران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جعفر بناهي المخرج السينمائي البارز حسين جعفر بناهي جعفر بناهي No Bears فينيسيا مهرجان كان جعفر بناهي جعفر بناهي سجن سجن جعفر بناهي جعفر بناهي منع سفر

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers: Doomsday

سيلينا جوميز وشاي ميتشل يروجان لمنتجات تجميل Rare Beauty (صور)

الأكثر قراءة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض يعيد التوازن لـ"الفراولة" والتين يواصل ارتفاعه

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads