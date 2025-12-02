الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم والتي تنخفض انخفاضًا ملحوظًا يسود طقس  معتدل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   14  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  22

الإسكندرية:درجة الحرارة: 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07  و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة  الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 11  ودرجة الحرارة العظمى:  23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة  15 ودرجة الحرارة العظمى 28

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الثلاثاء درجات الحرارة اليوم طقس اليوم

مواد متعلقة

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

مشهد مرعب لانشقاق الأرض، هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس

أخبار مصر: إعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية، هل خذل الأهلي رمضان صبحي، صرخة روسية بشأن الآثار المصرية المسروقة

حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads