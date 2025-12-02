الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

اشتكى عدد كبير من سكان شارع المحطة ومتفرعاته بمحافظة الجيزة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر منذ الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء.

 
وأشاروا إلى أن شركة الكهرباء قامت بفصل التيار عن المنطقة المذكورة من الساعة الواحدة لمدة ساعة ثم عاودت قطعه بعد الساعة الثالثة بدون سبب مفهوم.


ويتخوف أهالي المنطقة من تكرار تجربة قطع الكهرباء لفترات طويلة على غرار الأزمة التي حدثت في يوليو الماضي  وتسببت في قطع المياه حينها عن محطة جزيرة الذهب للمياه.

 

ويأتي ذلك رغم تأكيد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تفقده لـ محطة محولات جزيرة الذهب على تأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية في الجيزة.

 

وأشار إلى إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل  بواسطة الحفر النفقي أسفل خطوط السكة الحديد، لاستقرار وضبط الجهود فى نطاق محافظة الجيزة.

