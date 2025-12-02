محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة

18 حجم الخط

أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز في قضية المنشطات، أن هناك تعاطفًا كبيرًا من مختلف فئات الجماهير المصرية مع اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يستحق أن تُختتم مسيرته الكروية بسبب اتهام لا أساس له من الصحة.

نعمل لحماية سمعة رمضان صبحي

وقال زهران في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة cbc، إن فريق الدفاع يعمل لحماية سمعة اللاعب وتاريخه، مؤكدًا أن رمضان لم يتعاطَ أي مادة محظورة، وأن العقوبة الحالية لا تتناسب مع المعطيات التي يمتلكها فريق الدفاع.

الشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة مطروحة أمام رمضان صبحي

وأوضح زهران أنه في حال رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، فإنهم سيلجؤون إلى خيارات تصعيدية أخرى، أبرزها التقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل وجود سوابق قانونية مشابهة تتيح هذا المسار.

هاني أبو ريدة يقدم المساعدة والأهلي وبيراميدز لم يتواصل مع محامي رمضان صبحي

وعن التواصل مع الأهلي وبيراميدز، كشف زهران أنه لم يحدث أي اتصال حتى الآن من الأهلي أو بيراميدز، ولم يطلب منه أي طرف معلومات أو تدخل قانوني في القضية، مؤكدًا استعداد فريقه للتعاون مع أي جهة ترغب في دعم اللاعب خلال هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تواصل معه في مكالمة استمرت لأكثر من ساعة، مؤكدًا أنه شعر خلالها بأنه يتحدث مع والد رمضان صبحي وليس مجرد مسؤول رياضي، لما أبداه من اهتمام واستعداد لتقديم أي دعم معنوي ممكن.

