الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

طالب ميخائيل بيوتروفسكي، المدير العام لمتحف الإرميتاج الحكومي الروسي في بطرسبورج، المتاحف حول العالم توخي الحذر الشديد بشأن مصر، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

الآثار المصرية في متاحف العالم

وقال: "يجب توخي الحذر الشديد بشأن مصر الآن ومطالبة الحكومة المصرية بإصرار على تسليم كل ما هو مصري موجود في متاحف العالم، لأن مصر تتمتع الآن بمتحف ضخم ومناخ جيد. لذا يتعين على جميع المتاحف الآن أن تثبت لماذا يجب أن تبقى هذه التحف الأثرية في لديها ليس فقط بموجب حق قانوني، بل لماذا لا ينبغي إعادتها إلى موطنها الأصلي".


وذكَّر بيوتروفسكي أن متحف الإرميتاج يحتوي على "مجموعة مصرية ذات خصائص محددة إلى حد ما"، ونوه بوجود موضوع مماثل يخص معروضات من دول أخرى موجودة في المتاحف الأجنبية.

وأضاف الخبير: "لماذا لا توجد جميع الأيقونات الروسية في روسيا، وهل يُمكن عرضها في أماكن أخرى؟ لماذا يُمكن العثور على لوحات من أعمال رامبرانت ليس فقط في هولندا، بل هنا أيضا؟. وهذا أمر في غاية الجدية، وربما يساعد موضوع الآثار المصرية النفيسة، في التوضيح للجميع مجددا هذا الجانب الهام من عمل المتاحف.

وتابع:"تقوم المتاحف بجمع الثقافة العالمية من قطع متناثرة في كتلة موحدة، وإذا كانت كل دولة تملك ثقافتها الخاصة، فإن هذه الثقافة تبدأ بلعب دورها بشكل أفضل عندما تكون بجوار الثقافات الأخرى، وهو بالضبط ما يحدث في المتحف".

 نظام ضمانات جديد

وشدد الخبير على ضرورة إنشاء نظام ضمانات جديد لإعادة المعروضات من المتاحف الدولية. 

وقال: "نعمل حاليًّا معًا لتحديد ماهية هذه الضمانات الجديدة، لأنه من حيث المبدأ، يُمكن مصادرة ممتلكات أي شخص. تطالب عشرات الدول باستعادة قطع أثرية من متاحف في دول أخرى، كما يمكن مصادرتها إذا نُقلت إلى مكان آخر".

