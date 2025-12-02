لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشكيل مكتب سياسي جديد للحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، والذي سيكون مسؤولًا عن قيادة العمل السياسي والتنظيمي للثورة البوليفارية.



وقال مادورو في تجمع جماهيري مخصص لأداء اليمين للجان الأساسية البوليفارية: "لقد منحني المؤتمر هذه القوة الجبارة، هذه الحركة الشعبية الهائلة المسماة الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، الذي أسسه (الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز، سلطة تعيين مكتب سياسي جديد. أود أن أعلن عن المكتب السياسي الذي سيقود القيادة الوطنية معي، والذي سيعطي شكلًا وسرعة للعملية الجديدة التي نمر بها".

ويضم المكتب السياسي الفنزويلي الجديد 12 عضوًا، 6 رجال و6 نساء.

واحتفظ ديوسدادو كابيو بمنصبه أمينًا عامًّا للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي.

وأشار مادورو إلى أن كل عضو في المكتب السياسي "تلقى بالفعل مهام محددة".

وطلب الدعم الكامل لأعضاء هيئة القيادة الجديدة، التي سترافقه كقائد أعلى للعملية الثورية.

وأكد الرئيس الفنزويلي أنه ينبغي على المكتب السياسي الجديد ضمان تسريع الإصلاحات داخل الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، وتعزيز ارتباطه بنظام السلطة الشعبية.

وأكد وجود 237 ألف لجنة شعبية عاملة في البلاد، مرتبطة "بملايين العائلات والجيران"، مما يجعل النظام التنظيمي للحزب، وفقا له "أقوى هيكل سياسي عرفته فنزويلا على الإطلاق".

وياتي هذا الحراك بعد أن أفادت وسائل إعلام بحسب أربعة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".

وبحسب المصادر، فقد طلب مادورو من ترامب، "إزالة العقوبات المفروضة على أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، كثير منهم تتهمهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو الفساد".

ورفض ترامب معظم طلبات مادورو في المكالمة التي استغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أنه لديه أسبوع لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته.

فيما "أعرب له مادورو عن استعداده لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد عائلته على عفو قانوني كامل، يشمل رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء القضية البارزة التي يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وطلب مادورو من نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز تشكيل حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة، بحسب مصدرين.

