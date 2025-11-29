أخبار الفن اليوم: تحسن الحالة الصحية لـ تامر حسني.. أمجد أبو العلا يعلق على الجدل المثار حول فيلم الست.. وكمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تحسن الحالة الصحية للفنان تامر حسني.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني، أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول شائعات تزعم تعرضه لخطأ طبي أثناء إجراء العملية.

علق المخرج السوداني أمجد أبو العلا على الجدل المثار حول فيلم الست بعد طرح البرومو الخاص به مؤخرا في ظل اعتراض البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم وجود تشابه بين الأبطال والشخصيات التي يجسدونها من حيث الشكل.

شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "ورد وشوكولاته" ظهور شخصية مروة التي تجسدها الفنانة زينة، مجددًا رغم مقتلها سابقًا على يد صلاح (محمد فراج) وصديقه وليد (مراد مكرم) في الحلقة الثامنة، وهو الحدث الذي شكّل نقطة التحوّل الأبرز في العمل، وفتح مسارًا دراميًا تصاعديًا قاد نحو خاتمة مليئة بالاعترافات الضمنية.

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها للقاء جديد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”.

قال الفنان كمال أبو رية إن مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية" جاءت من قناعته بجودة النص، وتميز شخصية الأب "سعيد"، وهو ما أتاح له فرصة تقديم رؤية مختلفة للدور.

قالت الفنانة هايدي عبدالخالق: إنها سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل كارثة طبيعية الذي شاركت في بطولته مؤخرًا.

قالت السيدة صباح، والدة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، إن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات مع الجيران مع ابنتها الراحلة عارية تماما عن الصحة، مؤكدة أنها كانت ملازمة لابنتها طوال فترة إقامتها في القاهرة.





كشف الفنان مصطفى كامل عن تحرك عاجل يجريه حاليًا مع وزارة الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، وذلك لبحث إمكانية نقل شريف سامي، أحد أعضاء فرقة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، إلى القاهرة لاستكمال العمليات الجراحية اللازمة عقب تعرضه لإصابة قوية خلال الأيام الماضية.





حالة من الحزن أصيب بها فريق مسلسل “الكينج” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، بعد تعرض ديكور العمل باستديو مصر لحريق كبير.





ما زالت والدة الفنان الشعبي رضا البحراوي ترقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أدّت إلى تدهور حالتها بشكل مفاجئ، الأمر الذي استدعى وضعها على الأجهزة الطبية لمتابعة وظائفها الحيوية بشكل دقيق.





