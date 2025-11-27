سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب المخرج حسام حامد عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي اختُتمت حلقاته الأربعاء، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح والتفاعل مع أحداث العمل وشخصياته.

كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"

وأضاف أن مسلسل "كارثة طبيعية" هو توصيل رسالة إنسانية واقعية للجمهور، وأن العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، لكنه قائم على واقع حقيقي بكل تفاصيله، وهو ما لمسَه المشاهدون خلال الحلقات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2" إلى أنه يفضّل دائمًا تقديم القصص الواقعية سواء في السينما أو الدراما، مؤكّدًا عشقه للأعمال ذات الطابع الإنساني القريبة من الناس، مستشهدًا بمسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، وأعمال المخرج كريم الشناوي مثل لام شمسية، مضيفًا: «أنا بحب الواقعية جدًا، ولما اتعرض عليًّ مسلسل كارثة طبيعية وافقت عليه فورًا، لأنه بيناقش قضية حقيقية موجودة في مجتمعنا».

وعن كواليس العمل قال “حامد”: من أول يوم شغل مع محمد سلام كان في تفاهم وارتياح متبادل، وكنا بنشتغل كفريق واحد، وبناخد رأي بعض في كل التفاصيل، والمؤلف كان موجود معانا خطوة بخطوة، وده خلّى أجواء العمل مريحة جدًا.

وأوضح أن فكرة إنجاب سيدات لثمانية أو تسعة توأم موجودة بالفعل على أرض الواقع، والمسلسل ناقش هذه الظاهرة بشكل درامي، كاشفًا عن مفاجأة للجمهور، وهي أن معظم الأطفال السبعة الذين ظهروا داخل الأحداث لم يكونوا حقيقيين، بل كانوا مصنوعين من السيليكون، لصعوبة السيطرة على عدد كبير من الأطفال الحقيقيين في وقت واحد أثناء التصوير.

مخرج كارثة طبيعية يتحدث عن محمد سلام

أكد المخرج أن بطل العمل محمد سلام شخصية طيبة ومجتهدة للغاية، مضيفًا: بيذاكر دوره كويس، وبيسمع الملاحظات، وإضافاته كانت جميلة جدًا طوال المسلسل.

ولفت إلى أن سلام يظهر بشكل مختلف تمامًا أمام الكاميرا، إذ يتحول إلى شخصية جادة ومتقنة، مشيرًا إلى تقديمه أعمالًا درامية قوية سابقًا.

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من "كارثة طبيعية"

وفي ما يتعلق بالمشهد المفاجئ لظهور الفنان أحمد مكي في الحلقة الأخيرة، أوضح حامد أن الفكرة جاءت بترشيح جماعي من فريق العمل إلى جانب رؤية مؤلف المسلسل أحمد عاطف، مؤكدًا أنهم تواصلوا مع مكي وشرحوا له تفاصيل المشهد، ليرحب بالمشاركة ويتم تصويره بالفعل.

وأضاف: تواصلنا مع مكي وشرحنا له تفاصيل المشهد، ورحب جدًا ووافق، وتم تصويره بالفعل.

مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، إخراج حسام حامد وتأليف أحمد عاطف مؤلف مسلسل "بالطو".

