كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"

قال الفنان كمال أبو رية إن مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية" جاءت من قناعته بجودة النص، وتميز شخصية الأب "سعيد"، وهو ما أتاح له فرصة تقديم رؤية مختلفة للدور.

وأكد أن الأرضية الدرامية للعمل تمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، قائلا: "النص مكتوب بشكل جيد، وده خلّاني ألاقي فرصة إني أقدّم الشخصية بالشكل اللي شفتوه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وإيمان عز الدين بأن الكواليس كانت مرحة ولطيفة، مؤكدا: "جهاد كانت فعلا زي بنتي، ومحمد أنا بحبه جدا، إنسان طيب وفنان جميل، وحمزة العيلي في منتهى الجدعنة وموهوب جدًا والمخرج كان موجود معانا دايما، وكمان الشركة المتحدة ورجالتها كانوا واقفين جنبنا طول الوقت".

درجة الصدق

وأضاف الفنان كمال أبو رية أن درجة الصدق هي ما يميز ممثلًا عن آخر، مشيرًا إلى أن أقرب المشاهد إلى قلبه كان عندما دخل "بنية سليمة" وشرب عصير البرتقال دون أن يعلم أنه يحتوي على حبوب إجهاض حمل، وهو مشهد أثار الكثير من الكوميديا ضمن أحداث العمل.



مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، إخراج حسام حامد وتأليف أحمد عاطف مؤلف مسلسل "بالطو".

