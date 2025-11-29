زينة تختتم حلقات ورد وشوكولاته بمواجهة أخيرة مع محمد فراج

18 حجم الخط

شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "ورد وشوكولاته" ظهور شخصية مروة التي تجسدها الفنانة زينة، مجددًا رغم مقتلها سابقًا على يد صلاح (محمد فراج) وصديقه وليد (مراد مكرم) في الحلقة الثامنة، وهو الحدث الذي شكّل نقطة التحوّل الأبرز في العمل، وفتح مسارًا دراميًا تصاعديًا قاد نحو خاتمة مليئة بالاعترافات الضمنية.

الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل ورد وشوكولاته

عودة مروة لم تكن في عالم الواقع، بل جاءت عبر مجموعة من المشاهد الخيالية التي اقتحمت عقل صلاح الذي يعيش حالة من التوتر والزعر، بعدما انكشف أمر الجريمة وبدأت دائرة الهروب تضيق عليه، ومع تصاعد القلق والذنب، وجد نفسه يعيش حالة من الهلاوس التي تجسدت فيها مروة كمرآة نفسية لا يستطيع إغلاقها أو إسكاتها.

تتوالى المواجهات بينهما، حيث يتحول المشهد إلى ما يشبه محاكمة داخلية قاسية يخوضها صلاح أمام ضحيته مروة، يراها أمامه في الهاتف أحيانًا، ويخاطبها وكأنها على قيد الحياة، محاولًا بشكل يائس تبرير أفعاله، وإلقاء المسؤولية عليها، مدعيًا أنه كان يعيش معها حالة من الاستقرار وأن استفزازها له وفضحها لأسراره دفعاه إلى ارتكاب جريمته.

لكن مروة لا تمنحه فرصة للهرب من الحقيقة، وتواجهه بجميع أخطائه وخيانته وغدره، وتتحول هذه المشاهد إلى شكل من أشكال العقاب النفسي الذي يدفع صلاح إلى الاعتراف لنفسه بأنه ضحية اندفاعاته وجرائمه معًا، تمامًا كما كانت مروة ضحيته، في نفس الوقت تتوعده مروة بإنها لن تغادره ولن يتخلص من حضورها إلا عندما يرى نفسه يدفع ثمن جريمته، مؤكدة أن نهايته الطبيعية ستكون على حبل المشنقة.

خاتمة العمل

وتأتي خاتمة العمل لتغلق الحلقة الدرامية بشكل كامل؛ فبعد القبض على صلاح رسميا، تظهر مروة مرة أخرى في مخيلته، تسير إلى جانبه حتى لحظة دخوله إلى سيارة الشرطة. وفي مشهد قصير لكنه مؤثر، تخاطبه قائلة:"متخافش يا صلاح… أنا مش هسيبك. هاجي أزورك… وهجيبلك عيش وحلاوة… ولا أقولك؟ خليها ورد وشوكولاته."

مسلسل ورد وشوكولاتة

يذكر أن مسلسل ورد وشوكولاتة، احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة على احد التطبيقات الشهيرة منذ انطلاقه، وأكدت زينة أن هذا الإنجاز يمثل "شرفًا كبيرًا" لها، خاصة بعدما لمست أيضا النجاح والصدى الكبير للعمل فى الشارع ومع الناس سواء أثناء التسوق أو التواجد فى الأماكن العامة.

مسلسل ورد وشوكولاتة يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

