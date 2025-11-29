هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت عندما شاهدت الحلقة الأخيرة

18 حجم الخط

قالت الفنانة هايدي عبدالخالق: إنها سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل كارثة طبيعية الذي شاركت في بطولته مؤخرًا.

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وإيمان عز الدين إنها قدمت خلال العمل شخصية أخت البطل محمد شعبان، الذي جسده الفنان محمد سلام، مؤكدة أن فكرة المسلسل كانت مختلفة وتدور حول أب يُرزق بـسبعة توائم، لتبدأ من هنا سلسلة من المواقف والمشكلات التي تشكل نواة الأحداث.

كواليس العمل

وأوضحت أن كواليس التصوير كانت مليئة بالمرح، مشيرة إلى أنهم كانوا يعيدون تصوير المشاهد عدة مرات بسبب الإفيهات التي كان يطلقها الفنان كمال أبو رية، مما كان يثير الضحك.

وصرحت الفنانة هايدي عبدالخالق بأنها شاهدت آخر حلقتين في المنزل مع أبنائها، ولم تتمالك دموعها بسبب مشهد الوزير الذي وصفته بالصعب والمؤثر.



كمال أبو رية

في جانب آخر قال الفنان كمال أبو رية إن مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية" جاءت من قناعته بجودة النص، وتميز شخصية الأب "سعيد"، وهو ما أتاح له فرصة تقديم رؤية مختلفة للدور.



وأكد أن الأرضية الدرامية للعمل تمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، قائلا: "النص مكتوب بشكل جيد، وده خلّاني ألاقي فرصة إني أقدّم الشخصية بالشكل اللي شفتوه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وإيمان عز الدين بأن الكواليس كانت مرحة ولطيفة، مؤكدا: "جهاد كانت فعلا زي بنتي، ومحمد أنا بحبه جدا، إنسان طيب وفنان جميل، وحمزة العيلي في منتهى الجدعنة وموهوب جدًا والمخرج كان موجود معانا دايما، وكمان الشركة المتحدة ورجالتها كانوا واقفين جنبنا طول الوقت".

