أمجد أبو العلا يعلق على الجدل المثار حول فيلم الست

علق المخرج السوداني أمجد أبو العلا على الجدل المثار حول فيلم الست بعد طرح البرومو الخاص به مؤخرا في ظل اعتراض البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم وجود تشابه بين الأبطال والشخصيات التي يجسدونها من حيث الشكل.

وكتب أمجد أبو العلا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "تجسيد الشخصيات التاريخية عمره ما كان بيتطلب التطابق في الشبه مية المية ! واحيانًا عدم التطابق ده بيعدي زي افلام عن ايديت بياف بطولة ماريون كوتيار أو فيلم ويتني هيوستن الجديد، وأحيانًا بيبقى صعب القبول زي فيلم بوب مارلي الأخير، الولد مش شبهه ولا عشرة في المية وده كان مزعج بصراحة".

وتابع “يعني حسب.. بس المهم المشاهد يكون عنده تقبل للمبدأ أصلًا إن تطابق الشبه مش هو المعيار الأول وممكن مع المشاهدة يكون في طبقات تانية في الأداء تقنع وتخلي التركيبة معقولة”.

وأضاف “شفنا أم كلثوم في الدراما كتير بتنوع وجوه اللي مثلوها،، واخر مرة شفت المسرحية واستمتعنا عادي مع ان لا يوجد أي تشابه شكلًا،، لا وكمان بتغني المغنية بصوتها الحقيقي مش صوت الست إلا في بعض اللحظات”.

واختتم حديثه قائلا “في انتظار تجربة منى زكي ومروان حامد وأحمد مراد وعندي إحساس أن الفيلم مهم بطرحه والتفاصيل اللي قرر يسردها،، ومش أهم ما فيه تشابه الممثلين مع الشخصيات الأصلية”.

أبطال فيلم الست

ويشارك في فيلم الست كوكبة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكي، والفيلم من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

ويشارك كل من: أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي 10 ديسمبر المقبل.

