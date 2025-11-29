تطورات الحالة الصحية لوالدة رضا البحراوي

18 حجم الخط

ما زالت والدة الفنان الشعبي رضا البحراوي ترقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أدّت إلى تدهور حالتها بشكل مفاجئ، الأمر الذي استدعى وضعها على الأجهزة الطبية لمتابعة وظائفها الحيوية بشكل دقيق.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الارتباك بعد تداول أنباء عن وفاتها، إلا أن إدارة أعمال الفنان رضا البحراوي نفت ذلك مؤكدين أن ما جرى كان نتيجة «سوء تفاهم»، حيث أبلغت المستشفى الأسرة في البداية بتوقف النبض، قبل أن يعود النبض مرة أخرى بعد تدخل إنعاش عاجل، لتستمر تحت الرعاية المكثّفة.

وطالب الفنان رضا البحراوي جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالدته، مؤكدًا أن حالتها ما تزال غير مستقرة، وأن الأسرة تفضّل عدم تداول أي أخبار غير مؤكدة احترامًا لخصوصية الحالة وظروفها الحرجة.

وتعيش أسرة رضا البحراوي حالة من القلق والترقب على أمل تحسن حالتها خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي يواصل محبو البحراوي إرسال رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء.

