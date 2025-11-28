وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل “الـكينج” باستديو مصر

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الموقع الذي شهد اندلاع الحريق، اليوم، بإحدى ديكورات مسلسل الـكينج، والذي تم إنشاؤه حديثًا داخل استديو مصر.

وعاين الوزير الموقع عقب إخماد الحريق والانتهاء من عمليات تبريد المنطقة المتضررة، كما تفقد باقي المناطق المحيطة والاستديوهات للتأكد من سلامتها.

وزير الثقافة يتفقد موقع حريق مسلسل الكينج

واطمأن وزير الثقافة على سلامة المباني التاريخية بـ استديو مصر، وكافة مواقع التصوير الأخرى التي لم تتأثر بالحادث، مشيدًا بسرعة تدخل قوات الحماية المدنية واحتواء الموقف دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو امتداد النيران للمباني الأساسية.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو على ضرورة مراجعة كافة مواقع التصوير داخل استديو مصر، والتأكد من التزام الشركات المنتجة بتعاقداتها مع استديو مصر، وتوفير جميع اشتراطات الحماية المدنية، بما في ذلك توافر عربات الإطفاء ووسائل الأمان اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

كما وجّه بالمتابعة المستمرة لأعمال التصوير داخل الاستديوهات المختلفة التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ورفع تقارير دورية حول التزام الشركات المنتجة للأعمال بإجراءات التأمين لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

حريق ديكور مسلسل الكينج باستديو مصر

وكان الدكتور أحمد حسن رجب العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، أكد أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق المحدود الذي نشب في ديكور مسلسل الكينج للفنان محمد إمام داخل منطقة الحارة بمنطقة التصوير المفتوحة.

وكان الحريق قد اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم داخل الديكور الخارجي لمنطقة الحارة، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية فورًا وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

وأدى الحريق إلى تلف جزء كبير من الديكور الخشبي الخاص بالمسلسل، من دون أي إصابات بشرية أو تأثير على المباني أو البلاتوهات أو المنشآت الإنتاجية داخل الاستوديو.

ولا توجد أي إصابات بشرية بين العاملين أو المتواجدين في موقع التصوير، لم يتأثر أي مبنى أو بلاتوه أو منشأة إنتاجية داخل الاستوديو، الأصول والمباني المحيطة بمنطقة الحريق سليمة تمامًا.

