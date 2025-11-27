بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

18 حجم الخط

وفاة المذيعة هبة الزياد، توفيت المذيعة هبة الزياد في الساعات الأولى من اليوم الخميس فجأة دون سابق إنذار أو تعرضها لمشكلات صحية.

وتسببت وفاة المذيعة هبة الزياد في طرح العديد من التساؤلات عن أسباب الموت أثناء النوم وكيف تحدث؟ وهل لها مقدمات يمكن الانتباه لها؟

تقدم فيتو في هذا التقرير بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، أسباب الوفاة أثناء النوم الأعراض التي يمكن تظهر لتكون مؤشر لحدوث الوفاة.

يموت الكثير من الأشخاص حول العالم أثناء نومهم، وغالبًا ما تكون الوفاة بلا مقدمات واضحة، إلا أن الطب يكشف عن مجموعة من الأسباب الصحية التي قد تؤدي إلى الموت الليلي، بعضها مرتبطة بالقلب، وأخرى بالرئتين أو الدماغ، إضافة إلى حالات طارئة مثل التسمم أو الجرعات الزائدة.

ورغم صعوبة التنبؤ بهذه الحالات، فإن فهم العلامات المبكرة قد يساعد في إنقاذ الأرواح وفقا لما نشر على Very well health.

علامات قد تسبق الوفاة أثناء النوم

من أبرز الأعراض التي قد تسبق الموت الليلي: ألم مفاجئ في الصدر، تعرق غزير، خفقان، أو ضيق في التنفس، وهي مؤشرات مرتبطة غالبًا بالسكتة القلبية المفاجئة.

وتشمل العلامات الأخرى اضطرابات التنفس، النوبات، أو فقدان الوعي لثوانٍ، وبعض الحالات، مثل التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث قد لا تُظهر أي أعراض على الإطلاق.

كما تشير الأبحاث إلى أن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم قد يزيد من فرص الموت الليلي، خصوصًا لدى من يعانون من أمراض القلب أو السمنة.

أولًا: الأسباب القلبية

السكتة القلبية المفاجئة السبب الأكثر شيوعًا للوفاة أثناء النوم، إذ يتوقف القلب فجأة عن النبض، ولا تتوفر فرصة لتلقي تدخل طبي سريع.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة Heart Rhythm إلى أن نحو 22% من حالات السكتة القلبية المفاجئة تحدث ليلًا، بين العاشرة مساءً والسادسة صباحًا.

من أبرز المسببات القلبية:

النوبة القلبية: تحدث بسبب انسداد أحد شرايين القلب وتشمل أعراضها ألم صدر يمتد للفك والكتف، التعرق، الغثيان، وضيق التنفس.

عدم انتظام ضربات القلب: قد يؤدي خلل الإشارات الكهربائية للقلب إلى تسارع أو تباطؤ خطير في النبض، ما قد يسبب توقف القلب المفاجئ.

قصور القلب الاحتقاني: تراكم السوائل في الرئتين وتراجع قدرة القلب على الضخ قد يؤديان إلى اختناق وفشل قلبي خلال النوم.

ثانيًا: فشل الجهاز التنفسي

عندما لا تستطيع الرئتان توفير الأكسجين الكافي للجسم، ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون ويحدث اضطراب خطير في التوازن الحيوي، ما يؤدي إلى توقف التنفس.

وتشمل الأسباب:

مرض الانسداد الرئوي المزمن

التليف الكيسي

أمراض الرئة الخلالية

أمراض الأعصاب والعضلات مثل ALS

متلازمة موت الرضيع المفاجئ لدى الأطفال

وتظهر في المراحل الأخيرة علامات مقلقة، منها صعوبة التنفس، السعال المستمر، زرقة الجلد، وتنفس "شاين-ستوكس" الذي يتراوح بين أنفاس عميقة وانقطاع كامل.

ثالثًا: السكري من النوع الأول

تحدث"متلازمة الموت في السرير" لدى بعض المرضى، خاصة الشباب منهم، وغالبًا بسبب انخفاض حاد في سكر الدم أثناء النوم.

ورغم وجود أجهزة مراقبة السكر المستمرة، قد يُفوت البعض إنذاراتها أثناء النوم، مما يؤدي إلى نوبات أو فقدان الوعي ثم الوفاة.

رابعًا: التسمم بأول أكسيد الكربون

من أخطر أسباب الموت الصامت، فهذه المادة عديمة اللون والرائحة تتسرب من السخانات الرديئة أو المواقد غير جيدة التهوية.

وبمجرد استنشاقها، تحرم أعضاء الجسم من الأكسجين، وقد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق دون أن يشعر النائم بأي أعراض.

خامسًا: الجرعات الزائدة من الأدوية

بعض الأدوية أو المواد المخدرة تُثبط مركز التنفس في الدماغ.

وتشمل الأدوية الأكثر خطورة:

المواد الأفيونية

المهدئات والبنزوديازيبينات

الأمفيتامينات

وقد يؤدي الإفراط فيها إلى توقف التنفس المفاجئ أثناء النوم.

سادسًا: إصابات الرأس والصدمة

قد يؤدي ارتجاج أو إصابة في الرأس إلى نزيف داخلي يتفاقم أثناء النوم دون ملاحظة الأعراض.

وتشمل العلامات الخطيرة: صداع شديد، غثيان، تقيؤ، أو اضطراب في الوعي. وتُسهم إصابات الدماغ في 30% من الوفيات المرتبطة بالحوادث.

سابعًا: الاختناق

قد يختنق الشخص أثناء النوم بسبب القيء، أو انسداد مجرى الهواء بالطعام، أو بعد شرب الكحول بكميات كبيرة، كما قد يرتبط الاختناق بمرض انقطاع النفس الانسدادي.

ثامنًا: انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

يتسبب في توقف التنفس المتكرر لثوانٍ أو دقائق، ما يضع القلب تحت ضغط كبير. وترتبط الحالة بزيادة خطر السكتات الدماغية والجلطات والنوبات القلبية.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي الانسداد الكامل لمجرى الهواء إلى اختناق مميت. ويُعدّ الشخير أحد أبرز علاماته.

تاسعًا: الصرع

الأشخاص المصابون بالصرع أكثر عرضة بما يصل إلى 20 مرة للموت المفاجئ، والذي قد يحدث أثناء أو بعد نوبة ليلية.

ويعتقد أن اضطرابًا في القلب أو التنفس أثناء النوبة قد يكون السبب.

عاشرًا: اضطرابات النوم الخطيرة

تشمل سلوكيات وبُنيات حركية قد تُعرّض النائم للخطر، مثل:

المشي أثناء النوم

تمثيل الأحلام الجسدي (اضطراب سلوك النوم في مرحلة REM)

حالات الهلع الليلي

على الرغم من أن الموت أثناء النوم قد يكون بلا مقدمات، فإن العديد من أسبابه يمكن اكتشافها أو الوقاية منها عبر:

متابعة صحة القلب

علاج اضطرابات النوم

التأكد من سلامة الأجهزة المنزلية

تجنب خلط الأدوية والكحول

مراقبة مستويات السكر لمرضى السكري

