والدة هبة الزياد ترد على الشائعات المتداولة حول وفاة ابنتها

قالت السيدة صباح، والدة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، إن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات مع الجيران مع ابنتها الراحلة عارية تماما عن الصحة، مؤكدة أنها كانت ملازمة لابنتها طوال فترة إقامتها في القاهرة.

وأوضحت أن ما يتم تداوله عن كسر الجيران للباب أو أن هبة كانت تعيش بمفردها هي ادعاءات مغرضة تؤذى مشاعر الأسرة المفجوعة، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر يؤثر على الأسرة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هبة الزياد

وروت والدة الإعلامية هبة الزياد، أن آخر لحظات هبة كانت طبيعية، وأنها دخلت شقتها بمفتاحها، وحاولت إيقاظ ابنتها دون استجابة، فاضطرت للخروج للشارع وطلب المساعدة من الجيران وشرطة الأمن.

ونفت تمامًا مزاعم كسر الباب أو أي خلاف مع الجيران، مؤكدة: "إحنا في حالنا، ومافيش تعامل بينها وبين الجيران أصلًا".

والدة هبة الزياد تطالب بمحاسبة كل من يُتاجر بدم ابنتها على السوشيال ميديا

وفاة هبة الزياد، وأعربت والدة هبة الزياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” عن استيائها الشديد من قيام بعض الصفحات والمواقع بنشر أخبار كاذبة، مثل وفاة هبة بسبب الخوف أو العيش بمفردها، وربط وفاتها بمشكلات ابتزاز قديمة. وأكدت أنها حاولت مراسلة بعض هؤلاء لنشر الحقائق، لكن دون جدوى، مطالبة الجهات القانونية بملاحقة كل من يروج للشائعات ويستغل وفاة ابنتها للتسويق الإعلامي.

تأكيد براءة هبة الزياد من أي مشاكل نفسية أو خوف: كانت مُقبلة على الحياة ومستعدة للتصوير بأحدث ملابسها

نفت الأم بشكل قاطع كل المزاعم التي ربطت وفاة ابنتها بحزن على حادث سابق مثل إجهاض جنين أو ضغوط نفسية، موضحة أن هبة كانت سعيدة ومتحمسة للحياة، وجلبت ملابس جديدة لتصوير يوم الأربعاء، مما يعكس طبيعتها الإيجابية وروحها المرحة قبل وفاتها.

دعوات للحق والوفاء لروح هبة الزياد: الأم تؤكد استمرار أعمال الخير والصدقات الجارية

شددت السيدة صباح على أنها لن تترك حق ابنتها، وأن أعمال الخير والصدقات الجارية، بما في ذلك العمرة والدعاء لروح هبة، تؤكد أنها كانت جميلة الروح ومحبوبة، وأن واجب الأسرة والمجتمع هو احترام ذكراها والتوقف عن نشر الشائعات والتلاعب بسمعتها بعد رحيلها.

