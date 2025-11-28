الجمعة 28 نوفمبر 2025
جيمس كاميرون: كنت سأخرج فيلم Wicked منذ 15 سنة

جيمس كاميرون وWicked،
جيمس كاميرون وWicked، فيتو
كشف المخرج الأسطوري جيمس كاميرون، أنه كاد أن يُخرج فيلم "Wicked،" لكنه لم يجد الأغنية المناسبة له.

تفاصيل إخراج جيمس كاميرون لفيلم Wicked

وقال جيمس كاميرون خلال استضافته في بودكاست "ذا تاون" مع مات بيلوني: "كدتُ أُخرج فيلم "Wicked" سابقًا.. أحب القصة جدًا، أعني أن "ساحر أوز" من أفلامي المفضلة.. يعود هذا إلى ١٥ عامًا مضت، ولكنني توقفت عندما لم أجد الأغنية المناسبة للفيلم الموسيقي".

وأكد كاميرون، أنه التقى بمنتجي شركة يونيفرسال بيكتشرز، لمناقشة رأيه في كتاب جريغوري ماجواير الصادر عام ١٩٩٥، والذي تحول إلى مسرحية موسيقية على برودواي عام ٢٠٠٣، ليتفقا علي تحويلها لفيلم موسيقي، ولكن المشروه لم يكتمل.

آريانا جراندي تتذكر رحلتها في أفلام Wicked برسالة مؤثرة

تذكرت النجمة آريانا جراندي، مشاركتها في سلسلة أفلام "Wicked"، عبر كتابتها رسالة مؤثرة، نشرتها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل “إنستجرام”.

وقالت آريانا في الرسالة: "أن أصبح غليندا الطيبة، وأن أُدعى للانضمام إلى هذه المجموعة الرائعة من البشر في رحلةٍ إبداعيةٍ وعاطفيةٍ مُرضية، كان أعظم هبةٍ في حياتي. لقد تعلّمتُ من وقتي مع غليندا أكثر من أي شخصٍ آخر".

Image
رسالة النجمة آريانا جراندي

أريانا جراندي تكشف عن أكبر تحدٍّ واجهته في "Wicked"

وكشفت النجمة آريانا جراندي عن أكبر تحدٍّ واجهته عند اختيارها لدور البطولة في الفيلم الموسيقي Wicked.

وقالت آريانا في لقاء إعلامي: "ربما كان إدراكي أن الكثيرين لم يثقوا بي، أو لم يعتقدوا أنني قادرة على ذلك، بمن فيهم العديد من الحاضرين حتى قبل اختبار الأداء، هو ما أثّر بي.. لا أقول إنه أخافني، ولكنه كان بالتأكيد أمرًا كان عليّ حماية نفسي منه، حتى لا أفقد اتزاني.. لذلك، تجاهلت كل هذا وركزت على هذه الوظيفة التي حلمت بها منذ أن كنت في العاشرة من عمري.. كنت أؤمن بنفسي حينها، فلماذا لا أثق بالفتاة الصغيرة التي كنتها بدلًا منهم؟".

Image
 الفيلم الموسيقي Wicked
Image
 الفيلم الموسيقي Wicked

 وحقق الجزء الأول من فيلم WICKED إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 730 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات 

 أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس عن رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

Image
 النجمة آريانا جراندي

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

 أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

Image
أبطال فيلم wicked

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

 حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

Image
 النجمة آريانا جراندي

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

