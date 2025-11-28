الجمعة 28 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

أول بيان رسمي من ستوديو مصر بعد حريق ديكور مسلسل “الكينج”

أكد الدكتور أحمد حسن رجب العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق المحدود الذي نشب في ديكور مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام داخل منطقة الحارة بمنطقة التصوير المفتوحة.

وكان الحريق قد اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم داخل الديكور الخارجي لمنطقة الحارة، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية فورًا وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

وأدى الحريق إلى تلف جزء كبير من الديكور الخشبي الخاص بالمسلسل، من دون أي إصابات بشرية أو تأثير على المباني أو البلاتوهات أو المنشآت الإنتاجية داخل الاستوديو.

ولا توجد أي إصابات بشرية بين العاملين أو المتواجدين في موقع التصوير، لم يتأثر أي مبنى أو بلاتوه أو منشأة إنتاجية داخل الاستوديو، الأصول والمباني المحيطة بمنطقة الحريق سليمة تمامًا.

الجريدة الرسمية