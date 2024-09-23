إعادة عرض الفيلم السوداني ستموت في العشرين بسينما زاوية الأربعاء

أعلنت إدارة سينما زاوية عن إعادة إطلاق عرض الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلا بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

و يعرض الفيلم يوميًا في زاوية بدءًا من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر وهو اليوم الذي ستقام فيه مناقشة العمل فى ندوة فنية بحضور المخرج مجد أبو العلا.

ستموت فى العشرين

وعُرض الفيلم لأول مرة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وحصل على جائزة (أسد المستقبل) لأفضل عمل أول.

كما عرض في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وحصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وتحكي قصة العمل حين يولد طفل في مدينة صغيرة في السودان يدعى (مزمل)، ولكنه يكبر ليكتشف أنه ملعون بنبوءة (درويش) والتي تفيد أنه سيموت عندما يبلغ سن العشرين، ويصبح عليه التكيف مع نظرات الشفقة طيلة مراهقته والتي تجعله يشعر أنه ميت بالفعل، وعندما يبلغ (مزمل) العشرين، يصبح عليه مواجهة الحقيقة المخيفة.. ويعرض الفيلم بترجمة إلى اللغة الانجليزية

يعتبر هذا الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا، وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة "سور فاند" النرويجية.

والفيلم من بطولة إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج.