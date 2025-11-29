تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني، أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول شائعات تزعم تعرضه لخطأ طبي أثناء إجراء العملية.

وقالت المصادر لـ«فيتو»: إن تامر يخضع لمتابعة طبية مستمرة بين الفريق المعالج في مصر ونظرائهم في ألمانيا، مشيرة إلى أن التقارير الطبية الأخيرة تؤكد أن مسار التعافي يسير بشكل مطمئن للغاية، وأن حالته تتحسن يومًا بعد يوم.

وأضافت المصادر أن الفنان تامر حسني تلقّى إشادات قوية من الأطباء في ألمانيا بشأن كفاءة الفريق الطبي المصري الذي شارك في العملية، وهو ما حرص تامر على توضيحه في منشوره الأخير عبر صفحته الرسمية، مؤكدًا عدم صحة ما يتم تداوله حول وجود أي خطأ طبي، ومعبّرًا عن امتنانه لكل من ساندوه ودعوا له خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن تامر مر بالفعل بمرحلة صعبة عقب العملية نظرًا لدقتها واحتياجها لفترة نقاهة طويلة، إلا أن التزامه بالتعليمات الطبية وتحسّن استجابته للعلاج أسهما في تجاوز المرحلة الحرجة بنجاح، لافتًا إلى أن الأطباء يتوقعون استقرارًا تامًا لحالته خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما شدد المصدر على أن الفنان لا يزال في فترة متابعة دقيقة، مع تواصل مباشر بين الفريق الطبي الألماني ونظيره في مصر، لضمان اكتمال مراحل العلاج والتعافي بشكل آمن.

وكان تامر حسني قد نشر رسالة طمأن من خلالها جمهوره، عبّر فيها عن امتنانه لدعمهم وصلاتهم، مؤكدًا تحسنه المستمر، ونافيًا بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها عن وجود خطأ طبي، ومشيرًا إلى تقديره للدكاترة المصريين وإشادة المستشفى الألمانية بجهودهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.