زينة تتصدر الشوسيال ميديا بسبب "ورد وشوكولاتة"، ما القصة؟

تحولت النجمة زينة خلال الساعات الماضية إلى حديث السوشيال ميديا، بعد تصدّرها قوائم الترند فور عرض الحلقة السادسة من مسلسل ورد وشوكولاتة، وذلك بفضل المشاهد التي قلبت مسار الأحداث تمامًا، لاسيما وأن الحلقة شهدت مجموعة من المواجهات الساخنة التي قدمتها زينة، سواء في مشاهد الانفعال أو اللحظات الإنسانية العميقة.

وشهدت الحلقة السادسة من المسلسل الكشف عن الجانب المظلم من حياة مروة، بدءًا من اعترافها للطبيب النفسي عن طفولتها المعذبة تحت عنف والدها لوادنخا وصولًا إلى هشاشتها أمام حبها لصلاح رغم قسوته عليها وإجهاضه لها عمدًا، لكن المفاجأة التي تقلب حياتها اكتشافها كذبته الكبرى حول مرض زوجته شيرين فترفض مروة أن تكون ضحية وتقرر مواجهة الحقيقة بقوة.

تقتحم مروة احتفال صلاح وشيرين بعيد زواجهما، وتواجهه بعدما حاول إبعادها بالقوة وتهديدها بابنتها، لتعلن أمام الجميع أنها زوجته وتكشف أنه تسبب في فقدان جنينها، ما يؤدي لانهيار الحفل وطرد شيرين له وطلبها الطلاق، ووتتواصل الانفجارات الدرامية في مواجهة بين مروة وصلاح في شقتهما، حيث يعتدي عليها ويدفعها أرضًا محاولًا إنهاء علاقتها به. وهنا تتحول مروة إلى قوة لا يمكن كسرها.

تكشف مروة امتلاكها لملفات فساد خطيرة تخصه وتتعلق بشركة أدوية ومركز طبي وقضايا أراضٍ، مطالبة بتعويضات ضخمة تشمل فيلا فاخرة، منزل صيفي، سيارة حديثة، ومدرسة راقية لابنتها مع ضمانات قانونية كاملة، مهددة بتدمير حياته المهنية والاجتماعية. يبلغ الصدام ذروته بمحاولة صلاح خنقها للتخلص من تهديدها، لكنها تنجو وتفاجئه بأنها تحتفظ بفيديوهات حميمة بينهما من غرفة نومهما.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

