أخبار الحوادث اليوم: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع.. ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط.. وحبس محمد عبد العاطي سنتين وقمر الوكالة 6 أشهر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة ميكروباص عقب اصطدامه بفتاتين ما أسفر عن وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى أثناء عبورهما الطريق بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص المتورطين في جلب وتخزين كميات ضخمة من الألعاب النارية بقصد الاتجار.

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 27من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية(moi.gov.eg)؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بعد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، تتضرر فيه من قيامه بإرسال رسائل تهديد وابتزاز مادي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية فى الهواء مستخدمًا بندقية آلية، ويتشاجر مع عدد من العاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب ، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



ضبط شخص نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها وقائع حديثة لزيادة المشاهدات

كثّفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وقوع حوادث وأحداث حديثة، رغم أن بعضها سبق تناول تفاصيله رسميًا من قبل وزارة الداخلية في فترات سابقة.

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حبس البلوجر محمد عبد العاطي سنتين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية نشر فيديوهات خادشة.

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، حبس قمر الوكالة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف العقوبة مؤقتا لحين الاستئناف، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.

عاقبت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك المزعومة » بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، وذلك في قضية السب والقذف والتشهير لرجلي الأعمال أحمد وهبة وعمر المحبة.

قضت محكمة أسرة النزهة، اليوم السبت، بحبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته والذي بلغ 150 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضده من قبلهن.

عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن قرارها بإعادة الطعون للمرافعة، ثم عادت وقررت حجزهم الحكم مرة أخرى بنهاية الجلسة.

ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

