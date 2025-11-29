الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

18 حجم الخط

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 27من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية(moi.gov.eg)؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية



وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة.. وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة".. حيث بلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة(65 سلسلة تجارية–14شادرا رئيسيا وفرعيا – 5 قوافل متحركة) "بإجمالى 2769 منفذا"، بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية



كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" إعتبارًا من ديسمبر



يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

