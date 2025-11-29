وصول البلوجر محمد عبد العاطي لجلسة النطق بالحكم في اتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي

18 حجم الخط

وصل منذ قليل، التيك توكر محمد عبد العاطي إلى المحكمة الاقتصادية؛ لمحاكمته على خليفة اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية فيديوهات خادشة

كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محمد عبد العاطي أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل .

ورصدت فيتو، أقوال اليوتيوبر محمد عبد العاطي التي أدلى بها في التحقيقات، المحبوس حاليًّا احتياطيًّا بتهمة غسل أموال وبث فيديوهات خادشة عبر التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية.

اعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

وجاء نص التحقيقات كالتالي:



س_وما مدة الحلقة؟

ج_ بتختلف من 3 دقائق حتى ساعة

س_ هل يشترك معك أحد في إعداد المحتوى والقيام بأعمال التصوير والبث؟

ج_ أنا اللي بعمل دا كله في الأساس وفي ناس ساعات بتساعدني

س_ من هم مساعدوك؟

ج_ أخويا وناس في الشركة معايا

س_ وكيف يتم اختيار المواضيع التي يتم طرحها في كل حلقة؟

ج_على أساس عشوائي اللي بيجي في دماغي بكتبه، يعني مثلا وقت الصيف بتكلم عن الساحل ووقت المدارس بتكلم عن الثانوية العامة، وبعد رمضان بتكلم عن العزومات والعيد

س_ وهل من ثمة عدد معين من الحلقات يلزم نشره؟

ج: لازم أعمل حلقة في الأسبوع



س_ على أي أساس يتم تحديد ذلك العدد والتوقيت الخاص بنشرها؟

ج_ عشان البرنامج أسبوعي وعشان المشاهدات ودا بالاتفاق مع الشركة

س_ وما هو عدد متابعي القناة الخاصة بك؟

ج_ على قناة اليوتيوب 600 ألف متابع

س_ هل يتم تصنيف متابعيك؟

ج_ المفروض إن البرنامج لفوق سن 18

س_ما هو العائد من نشر تلك الحلقات وإنشاء القناة؟

ج_الموضوع بيختلف حسب المشاهدات

س_ ما سبب التباين في الأرباح؟

ج: حسب لو الحلقة جابت مشاهدات كتير أو لا

س_ وما هو متوسط العائد من كل حلقة؟

ج_ من ألف إلى ألف وخمسمائة دولار في الشهر

س_ ما هو راتبك أثناء العمل مع شقيقك في القناة؟

ج_١٥ ألف جنيه شهري

س_ وما هي مدة انتظامك في العمل بتلك الشركة؟

ج_ حوالي أربع سنين

س_ وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج_ بعد كده عملت قناة على اليوتيوب

س_ حدد لنا تاريخ إنشاء تلك القناة ؟

ج_ في ٢٠٢٢

س _ ما سبب إنشاؤها؟

ج _ في الأول كنت بتسلى وبعدين ابتدي يجي لي عائد شهري.

س _حدد لنا كيفية انشاء قناة على اليوتيوب ؟

ج_ المفروض ان بعد ما نزل التطبيق أو يفتح موقع اليوتيوب يسجل حساب وبعدين يعمل قناة باسم الشخص.

س_ وما هو اسم تلك القناة التي أنشأتها؟

ج_ مع كامل احترامي

س_ من الذي يقوم بإدارتها؟

ج _الشركة

س_ وما هو تحديدًا ما تديره الشركة بخصوص تلك القناة؟

ج _هي الشركة عاملة إستوديو وبتنشر الحلقات وهم اللي بيتابعوا الماليات

س _وما هو اسم الشركة التي تديرها ؟

ج_ شركة أخويا ماريونيت

س_ وأين يقع الاستوديو الخاص بتصوير الحلقات؟

ج _في السياحية الثانية فيلا ١١٢ السادس من أكتوبر

