ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



ضبط صانعة محتوى فى الإسكندرية

ضبط صانعة محتوى فى الإسكندرية

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب والرقص بالإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة"لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.