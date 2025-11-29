السبت 29 نوفمبر 2025
ضبط متهم بكفر الشيخ لإدارته صفحة تروج لشهادات ومحررات رسمية مزيفة

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بإدارة صفحة إلكترونية تروج لقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية بمقابل مادي. 

 وأكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام أن المتهم يدير الصفحة  بهدف إيهام المواطنين بقدرته على استخراج مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على الصفحة، وتبين أنه طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقرّ بإنشاء وإدارة الصفحة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي لمحاولات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

