حوادث

ضبط شخص لابتزاز وتهديد سيدة عبر تطبيقات التواصل في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بعد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، تتضرر فيه من قيامه بإرسال رسائل تهديد وابتزاز مادي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الوسائل الإلكترونية لإرسال رسائل تهديد للسيدة، مطالبًا إياها بتحويل مبالغ مالية تحت تهديد نشر معلومات أو صور مزعجة أو الإساءة لها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى متابعة نشاطه بدقة لتحديد هويته ومكانه.

ضبط متهم بكفر الشيخ لإدارته صفحة تروج لشهادات ومحررات رسمية مزيفة

ضبط شخص لإدارته صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية بالفيوم

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تك الكشف عن محتوى رسائل التهديد والابتزاز المرسل للسيدة، إضافة إلى دلائل تؤكد تورطه في الواقعة. 

وبمواجهته، اعترف المتهم بالتهديد والابتزاز كما ورد في البلاغ، مؤكدًا نيته الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

