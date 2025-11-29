ضبط شخص لابتزاز وتهديد سيدة عبر تطبيقات التواصل في الإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بعد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، تتضرر فيه من قيامه بإرسال رسائل تهديد وابتزاز مادي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ضبط شخص لابتزاز وتهديد سيدة عبر تطبيقات التواصل فى الإسكندرية

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الوسائل الإلكترونية لإرسال رسائل تهديد للسيدة، مطالبًا إياها بتحويل مبالغ مالية تحت تهديد نشر معلومات أو صور مزعجة أو الإساءة لها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى متابعة نشاطه بدقة لتحديد هويته ومكانه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تك الكشف عن محتوى رسائل التهديد والابتزاز المرسل للسيدة، إضافة إلى دلائل تؤكد تورطه في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بالتهديد والابتزاز كما ورد في البلاغ، مؤكدًا نيته الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

