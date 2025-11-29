السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها وقائع حديثة لزيادة المشاهدات

ضبط شخص أعاد نشر
ضبط شخص أعاد نشر وقائع قديمة على أنها أحداث حديثة
18 حجم الخط

 كثّفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وقوع حوادث وأحداث حديثة، رغم أن بعضها سبق تناول تفاصيله رسميًا من قبل وزارة الداخلية في فترات سابقة.

وانتشرت المقاطع بشكل واسع بين المستخدمين، ما أثار تساؤلات حول حقيقتها وتوقيت وقوعها.

وبعد الفحص والتحرى، تبين أن المقاطع المتداولة لا تمت للأحداث الجارية بصلة، وأنها تخص وقائع قديمة كانت الوزارة قد نشرت بيانات بشأنها وقت حدوثها.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إعادة نشر تلك المواد، وتبين أنه أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

txt

ضبط المتهم بابتزاز فتاة وآخر يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل

txt

ضبط شخص لابتزاز وتهديد سيدة عبر تطبيقات التواصل في الإسكندرية

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بإعادة نشر المقاطع القديمة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإيحاء بأنها جديدة، مستهدفًا رفع نسب المشاهدات والحصول على أرباح مادية من المحتوى المضلل، دون مراعاة خطورة ما يسببه ذلك من إثارة للبلبلة وزعزعة الثقة في المعلومات الصحيحة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فيما تؤكد أجهزة الأمن استمرار جهودها الحازمة لمواجهة الشائعات والمحتوى الزائف، والحفاظ على وعي المواطنين ومنع استغلال منصات التواصل في تضليل الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقاطع قديمة محتوى مضلل الشائعات الإلكترونية وزارة الداخلية كفر الدوار البحيرة الامن العام مواقع التواصل الاجتماعي ضبط المتهم نشر فيديوهات تحقيق أرباح اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط المتهم بابتزاز فتاة وآخر يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل

ضبط شخص لابتزاز وتهديد سيدة عبر تطبيقات التواصل في الإسكندرية

ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام كوريك في سوهاج

ضبط متهم بكفر الشيخ لإدارته صفحة تروج لشهادات ومحررات رسمية مزيفة

ضبط شخص لإدارته صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية بالفيوم

إعلان يقود الشرطة لضبط عامل ومندوب مبيعات لترويجهما أدوية ومنشطات مغشوشة

ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر

تحرير 715 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية