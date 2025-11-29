ضبط شخص نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها وقائع حديثة لزيادة المشاهدات

18 حجم الخط

كثّفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وقوع حوادث وأحداث حديثة، رغم أن بعضها سبق تناول تفاصيله رسميًا من قبل وزارة الداخلية في فترات سابقة.

وانتشرت المقاطع بشكل واسع بين المستخدمين، ما أثار تساؤلات حول حقيقتها وتوقيت وقوعها.

وبعد الفحص والتحرى، تبين أن المقاطع المتداولة لا تمت للأحداث الجارية بصلة، وأنها تخص وقائع قديمة كانت الوزارة قد نشرت بيانات بشأنها وقت حدوثها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إعادة نشر تلك المواد، وتبين أنه أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بإعادة نشر المقاطع القديمة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإيحاء بأنها جديدة، مستهدفًا رفع نسب المشاهدات والحصول على أرباح مادية من المحتوى المضلل، دون مراعاة خطورة ما يسببه ذلك من إثارة للبلبلة وزعزعة الثقة في المعلومات الصحيحة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فيما تؤكد أجهزة الأمن استمرار جهودها الحازمة لمواجهة الشائعات والمحتوى الزائف، والحفاظ على وعي المواطنين ومنع استغلال منصات التواصل في تضليل الرأي العام.

