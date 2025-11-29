النطق بالحكم على "ابنة مبارك المزعومة" في قضية ليلى الشبح 31 يناير

18 حجم الخط

قررت محكمة الدخيلة الاقتصادية، حجز قضية المنتجة ليلي الشبح، ضد مروة يسري المعروفة بـ ابنة مبارك المزعومة، لجلسة 31 يناير، بتهمة بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

محاكمة ابنة مبارك المزعومة

خلال الجلسة دافعت هيئة الدفاع عن ابنه مبارك المزعومة برئاسة محمود النقيب، بانتفاء الصله بين الطرفين، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وجرى سؤال وكيل ليلي الشبح: هل هذا هو الحساب المملوك لها ؟ وأجاب وكيلها بنعم، وهو جاء للاستدلال في بلاغ يخص مروة ضد ليلي الشبح.

ابنة مبارك المزعومة تحضر بعباءه سوداء

وحضرت المتهمة مروة يسري ابنة مبارك المزعومة إلى قاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء مطرزة، وسط حراسة مشددة وبدي عليها الإجهاد وفقدان الوزن.

وكان سامح قناوي، محامي المنتجة ليلى الشبح تقدم بدعوي ضد مروة يسري في اتهامها بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عنها والإساءة إليها.

وحملت الجنحة المقامة من ليلى الشبح ضد مروة يسري رقم 39 لسنة 2025 جنح قسم إمبابة، وذلك لتعديها عليها بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، مما دعا المجنى عليها لإقامة الجنحة.

محاكمات أخرى تنتظر ابنة مبارك المزعومة

فيما تنتظر المتهمة مروة يسري، النطق بالحكم في قضية السب والقذف والتشهير بكل من أحمد وهبة وعمر المحبة.

وخلال الجلسة أنكرت ابنة مبارك المزعومة كافة الاتهامات وادعت أن الفيديوهات تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة تمتلك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، استخدمته في توجيه عبارات سب وقذف بحق رجل الأعمال أحمد وهبة، بألفاظ لو صحت لوجبت المساءلة القانونية، كما نشرت عبر حسابها مقاطع تحوي ألفاظًا خادشة للحياء.

وأوضحت أوراق القضية رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية أن المتهمة انتهكت الحياة الشخصية للمجني عليه، وتسببت في إزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.