حبس "ابنة مبارك المزعومة" 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في قضية سب أحمد وهبة وعمر المحبة

عاقبت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك المزعومة » بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، وذلك في قضية السب والقذف والتشهير لرجلي الأعمال أحمد وهبة وعمر المحبة.

وكانت المتهمة حضرت وسط حراسة مشددة وبدا عليها الإجهاد وفقدان الوزن، وارتدت عباءة سوداء.

وقال محمود النقيب محامي المتهمة: إنه جرى ترحيلها عقب تأجيل القضية الأولى الخاصة بالمنتجة ليلي الشبح، ولم تعرف الحكم الصادر في قضية رجلي الأعمال.

وخلال الجلسة الماضية أنكرت ابنة مبارك المزعومة كافة الاتهامات وادعت أن الفيديوهات تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة مروة يسري تمتلك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، استخدمته في توجيه عبارات سب وقذف بحق رجل الأعمال أحمد وهبة، بألفاظ لو صحت لوجبت المساءلة القانونية، كما نشرت عبر حسابها مقاطع تحوي ألفاظًا خادشة للحياء.

وأوضحت أوراق القضية رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية أن المتهمة انتهكت الحياة الشخصية للمجني عليه، وتسببت في إزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية وجري إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية التي أصدرت حكمها.

