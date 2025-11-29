ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص المتورطين في جلب وتخزين كميات ضخمة من الألعاب النارية بقصد الاتجار.

ضبط ألعاب نارية في أسيوط

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي أن المتهم، وهو شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، يقوم بجلب كميات كبيرة من الألعاب النارية وتخزينها تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي.

جرائم الاتجار في الألعاب النارية

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوة الأمنية في ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام. وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة العامة ومنع انتشار المواد المحظورة.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية لما تشكّله من خطورة على سلامة المواطنين.

