السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط

ضبط أكثر من 5 ملايين
ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص المتورطين في جلب وتخزين كميات ضخمة من الألعاب النارية بقصد الاتجار.

ضبط ألعاب نارية في أسيوط

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي أن المتهم، وهو شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، يقوم بجلب كميات كبيرة من الألعاب النارية وتخزينها تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي.

جرائم الاتجار في الألعاب النارية

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوة الأمنية في ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام. وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح غير المشروع.

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مسلحة بعد تداول فيديو إطلاق نار بأكتوبر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة العامة ومنع انتشار المواد المحظورة.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية لما تشكّله من خطورة على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط ألعاب نارية في أسيوط جرائم الاتجار في الألعاب النارية وزارة الداخلية مصر حملات أمنية أسيوط ضبط أكثر من 5 مليون لعبة نارية

مواد متعلقة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مسلحة بعد تداول فيديو إطلاق نار بأكتوبر

ضبط شخص نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها وقائع حديثة لزيادة المشاهدات

ضبط المتهم بابتزاز فتاة وآخر يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل

ضبط شخص لابتزاز وتهديد سيدة عبر تطبيقات التواصل في الإسكندرية

ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام كوريك في سوهاج

ضبط متهم بكفر الشيخ لإدارته صفحة تروج لشهادات ومحررات رسمية مزيفة

ضبط شخص لإدارته صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية بالفيوم

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية