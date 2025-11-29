السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة ميكروباص عقب اصطدامه بفتاتين ما أسفر عن وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى أثناء عبورهما الطريق بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيه قائد ميكروباص يرتطم بفتاتين، الأمر الذي نتج عنه وفاة إحداهما وإصابة الأخرى بصورة بالغة. 

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو وتحديد ملابسات الحادث.

ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

وبإجراء التحريات، تبين أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة البدرشين يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين، مما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متعددة أثناء عبورهما أحد الشوارع بدائرة المركز.

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط السيارة وقائدها في حينه، وتبين أن السائق لا يحمل أي تراخيص ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية والحد من حوادث الطرق.


 

