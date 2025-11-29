18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة ميكروباص عقب اصطدامه بفتاتين ما أسفر عن وفاة إحداهما، وإصابة الأخرى أثناء عبورهما الطريق بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيه قائد ميكروباص يرتطم بفتاتين، الأمر الذي نتج عنه وفاة إحداهما وإصابة الأخرى بصورة بالغة.

وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو وتحديد ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة البدرشين يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين، مما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متعددة أثناء عبورهما أحد الشوارع بدائرة المركز.

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط السيارة وقائدها في حينه، وتبين أن السائق لا يحمل أي تراخيص ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية والحد من حوادث الطرق.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.