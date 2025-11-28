ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس للنصب على المواطنين بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط شخص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك فى الإسكندرية.

ضبط شخص بالترويج لبيع أسلحة بيضاء فى الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.



بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

