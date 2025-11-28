الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس للنصب على المواطنين بالإسكندرية

ضبط شخص روج لبيع
ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس للنصب على المواطنين
18 حجم الخط

 تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط شخص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك فى الإسكندرية.

 

ضبط شخص بالترويج لبيع أسلحة بيضاء فى الإسكندرية

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى. 


بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه  الإجرامى").

 

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط شخص بالترويج لبيع أسلحة بيضاء فى الإسكندرية الترويج لبيع أسلحة بيضاء فى الإسكندرية بيع أسلحة بيضاء فى الإسكندرية الاسكندرية قطاع الأمن العام لبيع أسلحة بيضاء

مواد متعلقة

القبض على صانع محتوي نشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة بالإسكندرية (فيديو)

إصابة 4 أشخاص في تصادم جراري قطار بمحطة مرغم بالإسكندرية

نقل المتهم بقتل مهندس الكيمياء بالإسكندرية إلى مستشفى العباسية في القاهرة

حبس عاطلين متهمين بحيازة أسلحة بيضاء وتعريض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

صعود كبير يضرب أسعار الذهب بعد استئناف العمل في بورصة شيكاغو

تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية