ضبط المتهم بابتزاز فتاة وآخر يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل

المتهم
المتهم
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مجموعة من المتهمين في قضايا ابتزاز إلكتروني، حوادث طرق، وترويج مخدرات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

ابتزاز إلكتروني في بنى سويف

ضُبط شخص بعد تداول منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تهديد فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الابتزاز المادي.

وبالفحص، تبين أن صانع المحتوى مقيم بالقاهرة تلقى رسالة من المجني عليها لمساعدتها، وتم تحديد مرتكب الابتزاز المقيم بدائرة مركز شرطة الفشن، الذي أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والمحتوى المفبرك.

حادث دراجة نارية في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قائد دراجة نارية بعد اصطدامه بإحدى الفتيات البالغ عمرها 13 سنة، ولاذه بالهرب.

وتبين أن الحادث وقع بتاريخ 18 من الشهر الجاري بمركز سمالوط شرق، وأسفر عن إصابة الفتاة بكسر في القدم.

ضبط مصنع يتلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز بالجيزة

ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام كوريك في سوهاج


وتم ضبط الدراجة المنتهية التراخيص وقائدها الذي لا يحمل رخصة قيادة، واعترف بالواقعة موضحًا أن هروبه جاء خوفًا من رد فعل الأهالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ضبط تاجر مخدرات بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، بعد تداول منشور على مواقع التواصل يتضمن ترويجه للمواد المخدرة.

وبتفتيشه، عُثر على كمية متنوعة من المخدرات تشمل حشيش، هيروين، بودر، بالإضافة إلى سلاح أبيض، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

تم إخطار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة حملاتها لمكافحة ترويج المخدرات.

الجهود الأمنية المستمرة تؤكد حرص أجهزة الأمن على التصدي لكل أشكال الجرائم الإلكترونية، المخدرات، وحوادث الطرق لحماية المواطنين والحفاظ على النظام العام.

الجريدة الرسمية