القبض على سائق نقل لسيره عكس الاتجاه على الأوتوستراد بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة نقل قطعه الطريق، وسيره عكس الاتجاه على طريق الأوتوستراد، في واقعة عرّض خلالها حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة نقل أثناء سيره عكس الاتجاه، وقطع الطريق بالقاهرة بشكل مخالف، يعوق الحركة المرورية ويشكّل خطرًا على مستخدمي الطريق.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المتداولة بالفيديو، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تمكن رجال الشرطة من ضبط قائدها وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

 و بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، مبررًا قيادته المخالفة بمحاولة اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الأرواح وردع المخالفات المرورية الخطرة.

