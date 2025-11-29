الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مسلحة بعد تداول فيديو إطلاق نار بأكتوبر

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية فى الهواء مستخدمًا بندقية آلية، ويتشاجر مع عدد من العاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالجيزة.

تفاصيل البلاغ والفحص الأمنى

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من سائق مقيم بأسيوط، أفاد بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل أنجال عمومته وعددهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم ثالث أكتوبر، بالإضافة إلى استيلائهم على هاتفه المحمول بسبب خلافات بينهم حول أولوية تعبئة المياه للسيارات داخل الموقع.

الضبط واعترافات المشاركين فى الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم البندقية الآلية التى ظهرت فى مقطع الفيديو. وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة واعترفوا بارتكابها على النحو الذى تم تداوله.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

