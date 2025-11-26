أخبار الحوادث اليوم: القبض على سائق اغتصب سيدة داخل ميكروباص أعلى دائري السلام… الإدارية العليا تقضي بإعادة التعليم المفتوح.. وحبس أم مكة 6 أشهر بتهمة التعدي على القيم الأسرية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:



ألقى رجال المباحث القبض على سائق لاتهامه بالتعدٍ على سيدة جنسيا داخل السيارة وسرقتها أثناء توصيلها بميكروباص من الجيزة إلى مدينة السلام.

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين بتهمة باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة.

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار إلى محافظة المنيا، اليوم، حادث تصادم عنيف بين سيارة «تمناية» وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات خطرة.

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمد أجل الحكم في 187 طعنًا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، إلى جلسة السبت المقبل من ضمنهم طعن نجل المستشار مرتضي منصور.

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية “تصنيع المخدرات”.

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس ضد حكم عودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والمدمج.

قضت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، بحبس البلوجر أم مكة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

شرب الخمر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لأحد الركاب في سيارة أجرة "ميكروباص"، وهو يتناول الـ "خمر"، الأمر الذي أثار استياء الركاب وسائق الميكروباص، الذي أخرجه من سيارته.

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 متهمين، منهم 5 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة الجيزة.

