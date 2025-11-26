الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

حبس أم مكة 6 أشهر بتهمة التعدي على القيم الأسرية

قضت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، بحبس البلوجر أم مكة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة “تيك توك” تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

